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انخفاض سعر البنزين في أمريكا لأقل من 4 دولارات.. ما السبب؟

كتب : وكالات

08:20 ص 16/06/2026

انخفاض سعر البنزين

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تراجع متوسط أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى ما دون 4 دولارات للجالون للمرة الأولى منذ منتصف أبريل، مع تزايد التفاؤل بأن الاتفاق المبدئي مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل نحو 4 أشهر، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيصمد.

وقد يمثل انخفاض أسعار الوقود انفراجة إلى حد ما لإدارة ترامب، التي وعدت بخفض أسعار الطاقة للمستهلكين.

وواجه ترامب والمشرعون الجمهوريون، الذين يسعون للدفاع عن الأغلبية الضئيلة التي يتمتعون بها في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ردود فعل سلبية بسبب ارتفاع تكلفة الوقود.

ويعتبر سعر 4 دولارات للجالون على نطاق واسع حاجزا نفسيا، إذ يبدأ بعض المستهلكين عنده في تغيير سلوكهم، مثل تقليل استهلاك الوقود.

وبحسب بيانات منصة جاس بادي، انخفض متوسط سعر بيع البنزين بالتجزئة على مستوى الولايات المتحدة إلى 3.997 دولار للجالون يوم الأحد، ثم تراجع أمس الإثنين إلى ما دون 4 دولارات للمرة الأولى منذ منتصف أبريل، وإن كانت الأسعار لا تزال مرتفعة 90.8 سنت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب رابطة السيارات الأمريكية، بلغ متوسط الأسعار على الصعيد الوطني 4.065 دولار أمس.

وتجاوزت أسعار البنزين 4 دولارات في أواخر مارس بعد أن منعت إيران عبور معظم الشحنات من مضيق هرمز الذي كان يمر عبره ما يقرب من خمس تدفقات النفط العالمية، وفقا للغد.

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