الأوبرا تحيى ذكرى رحيل عبدالحليم.. رومانسيات العندليب فى ذكرى رحيله

كتب : محمد لطفي

05:30 ص 29/03/2026

عبد الحليم حافظ

تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ خلال حفلين متتاليين يقاما بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى ومشاركة المطربين محمد حسن، أحمد عفت، حسام حسنى، ياسر سعيد، نهى حافظ، آلاء أيوب، وأحمد عصام.

وذلك فى السادسة والنصف مساء اليوم وغدا الأحد والإثنين 29 و30 مارس على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من روائع العندليب التى ارتبطت وشكلت وجدان أجيال منها التوبة، قارئة الفنجان، حبك نار، بأمر الحب دويتو حاجة غريبة، وتعالى أقولك، وغيرها من الأعمال التى تمثل علامات بارزة فى تاريخ الغناء العربى.

يأتى الحفلان فى إطار خطط دار الأوبرا المصرية للاحتفاء برموز النغم والطرب وإعادة إحياء المؤلفات التى تمثل جانباً من ملامح الإبداع المصرى والعربي.

دار الأوبرا المصرية عبد الحليم حافظ ذكرى رحيل عبدالحليم العندليب الأسمر

