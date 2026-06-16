أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 17 يونيو 2026 حتى الأحد 21 يونيو 2026، والتي تشهد استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة ورطبًا في الصباح الباكر، حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويكون معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحية على الطرق

أضافت "الأرصاد" إلى أنه تتكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت "الهيئة" إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة خلال الفترة من الأربعاء 17 يونيو وحتى الأحد 21 يونيو على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض الفترات.

ونوهت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المسجلة في الظل بمقدار يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات أولًا بأول، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة أثناء فترات الشبورة المائية صباحًا، حفاظًا على السلامة العامة.

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