يشارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساء اليوم، المواطنين متابعة فعاليات مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البلجيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم، وذلك عبر الشاشة العملاقة التي وفرتها المحافظة بمركز شباب المعادي الجديدة بشارع الجزائر بحي البساتين.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم الأنشطة التي تسهم في نشر البهجة بين المواطنين، وتعزيز الروح الرياضية، وترسيخ قيم التواصل المجتمعي، من خلال إتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في أجواء جماعية مميزة.

وأوضح أن المحافظة أتاحت شاشة عرض عملاقة أخرى بمركز شباب روض الفرج، لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة مباريات المنتخب المصري خلال بطولة كأس العالم، بما يضمن توفير متنفس ترفيهي آمن ومناسب للمواطنين.