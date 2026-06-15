ضبط مسجل خطر سرق 3 سيارات وهربها للإسكندرية والبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عنصر جنائي مقيم بالإسكندرية، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة بالقاهرة، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد العناصر الجنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات باستخدام أسلوب "المغافلة".

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب 3 وقائع سرقة سيارات بنطاق محافظة القاهرة.

وبإرشاده، تم ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميلين سيئي النية، أحدهما مقيم بمحافظة الإسكندرية والآخر بمحافظة البحيرة، وتم ضبطهما أيضًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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