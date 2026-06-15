إعلان

ضبط مسجل خطر سرق 3 سيارات وهربها للإسكندرية والبحيرة

كتب : علاء عمران

02:22 م 15/06/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عنصر جنائي مقيم بالإسكندرية، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة بالقاهرة، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد العناصر الجنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات باستخدام أسلوب "المغافلة".
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب 3 وقائع سرقة سيارات بنطاق محافظة القاهرة.
وبإرشاده، تم ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميلين سيئي النية، أحدهما مقيم بمحافظة الإسكندرية والآخر بمحافظة البحيرة، وتم ضبطهما أيضًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية القاهرة الإسكندرية سرقة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حكم بحبس هاني شكري عضو إدارة الزمالك 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

حكم بحبس هاني شكري عضو إدارة الزمالك 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي
آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله
زووم

آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله
الذهب يقفز 3% عالميا.. وخبير اقتصادي: الأوقية قد تتجاوز 5000 دولار بشرط
اقتصاد

الذهب يقفز 3% عالميا.. وخبير اقتصادي: الأوقية قد تتجاوز 5000 دولار بشرط
فكت لغز الجريمة.. أول ظهور لـ"شهد" الشاهد الملك في قضية "عروس بورسعيد"
أخبار المحافظات

فكت لغز الجريمة.. أول ظهور لـ"شهد" الشاهد الملك في قضية "عروس بورسعيد"
سعر الدولار يواصل الهبوط مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يواصل الهبوط مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟