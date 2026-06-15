تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم الاثنين، هلال شهر المحرم لعام 1448 هجرياً من خلال لجانها الشرعية والعربية والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، موعد أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد، بعد غروب شمس اليوم الاثنين، الـ 29 من ذي الحجة 1447 هجريا، الـ 15 من يونيو 2026.

موعد غرة ذي الحجة فلكيًا



وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، ليكتمل الشهر في 29 يومًا وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة، على أن تكون غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448 هجريًا غدا الثلاثاء 16 يونيو 2026.