إعلان

بعد تراجع الدولار.. انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:37 ص 15/06/2026 تعديل في 11:46 ص

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-6-2026، مقارنة بمستواها أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا انخفضت أسعار العملات العربية اليوم؟

تراجعت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار، مدفوعًا بزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سوق أدوات الدين الحكومية، خاصة أذون الخزانة المحلية.

وجاء ذلك في أول رد فعل للأسواق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، حيث عززت هذه التطورات حالة التفاؤل في الأسواق المالية، وساهمت في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى مصر للاستثمار في أذون الخزانة المحلية، مما دعم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و13.78 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 131.91 جنيه للشراء، بتراجع 3.56 جنيه، و134.78 جنيه للبيع، بتراجع 3.23 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء، بتراجع 36 قرشًا، و13.88 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 70.44 جنيه للشراء، بتراجع 1.96 جنيه، و71.51 جنيه للبيع، بتراجع 1.97 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 159.9 جنيه للشراء، بتراجع 4.27 جنيه، و164.91 جنيه للبيع، بتراجع 4.45 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي الدينار الأردني سعر الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وزير المالية: أخبار إيجابية قريبًا لأصحاب المعاشات.. والدين يتراجع من 96%
اقتصاد

وزير المالية: أخبار إيجابية قريبًا لأصحاب المعاشات.. والدين يتراجع من 96%
إلهام شاهين تعلق على مباراة مصر أمام بلجيكا قبل انطلاقها.. ماذا قالت؟
زووم

إلهام شاهين تعلق على مباراة مصر أمام بلجيكا قبل انطلاقها.. ماذا قالت؟

رسالة مشفرة.. تحقيق أمريكي بعد ظهور الرقمين "86 47" قرب فعالية لترامب (صور-
شئون عربية و دولية

رسالة مشفرة.. تحقيق أمريكي بعد ظهور الرقمين "86 47" قرب فعالية لترامب (صور-
أنجيلا ميركل: شيخ الأزهر مفكر استثنائي ورمز ديني شجاع
أخبار مصر

أنجيلا ميركل: شيخ الأزهر مفكر استثنائي ورمز ديني شجاع
تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بلجيكا في كأس العالم 2026
رياضة محلية

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بلجيكا في كأس العالم 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فقد 3% في يومين.. هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
هل تكون نهاية الحرب الإيرانية كلمة السر لارتفاع الذهب مجددًا؟ خبراء يوضحون
بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو اليوم.. هل هناك زيادة جديدة؟