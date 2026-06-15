انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-6-2026، مقارنة بمستواها أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا انخفضت أسعار العملات العربية اليوم؟

تراجعت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار، مدفوعًا بزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سوق أدوات الدين الحكومية، خاصة أذون الخزانة المحلية.

وجاء ذلك في أول رد فعل للأسواق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، حيث عززت هذه التطورات حالة التفاؤل في الأسواق المالية، وساهمت في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى مصر للاستثمار في أذون الخزانة المحلية، مما دعم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و13.78 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 131.91 جنيه للشراء، بتراجع 3.56 جنيه، و134.78 جنيه للبيع، بتراجع 3.23 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء، بتراجع 36 قرشًا، و13.88 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 70.44 جنيه للشراء، بتراجع 1.96 جنيه، و71.51 جنيه للبيع، بتراجع 1.97 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 159.9 جنيه للشراء، بتراجع 4.27 جنيه، و164.91 جنيه للبيع، بتراجع 4.45 جنيه.