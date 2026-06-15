أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ إجراءات واسعة لتأمين احتياجات محطات إنتاج الكهرباء من الوقود، ورفع جاهزية الشبكة الكهربائية لمواجهة الأحمال المتزايدة خلال فصل الصيف، إلا أنه لا يمكن الجزم بشكل مطلق بعدم حدوث انقطاعات للتيار في حال وقوع ظروف استثنائية خارجة عن التوقعات.

شبكة الكهرباء قادرة على تحمل الزيادة المتوقعة في الاستهلاك



وقال المصدر، لـ"مصراوي"، إن المؤشرات الحالية تؤكد استقرار الشبكة القومية للكهرباء وقدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة لتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد وتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة التي دخلت الخدمة مؤخرًا.

وأوضح أن الحديث عن عدم وجود خطط لتخفيف الأحمال يظل مرتبطًا بتوافر الوقود، واستمرار تشغيل المنظومة الكهربائية في ظروفها الطبيعية، لافتًا إلى أن أي منظومة كهربائية في العالم قد تتأثر بمتغيرات طارئة أو أحداث استثنائية يصعب التنبؤ بها بشكل كامل.

وأكد أن الوزارة وشركاتها التابعة رفعت درجات الاستعداد للحالة القصوى داخل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، مع تنفيذ برامج صيانة مكثفة ومتابعة يومية لمعدلات الأحمال، بما يضمن الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وتقليل احتمالات الأعطال لأدنى مستوى ممكن.

كما تستهدف الدولة مواجهة زيادة متوقعة في الأحمال خلال صيف 2026 عبر التوسع في القدرات الإنتاجية ومشروعات الطاقة النظيفة.

هل يتم تخفيف الأحمال هذا الصيف؟



وأشار إلى أن ما يتم تداوله بشأن العودة المؤكدة لتخفيف الأحمال غير دقيق، موضحًا أن الوضع الحالي يختلف عن الفترات السابقة في ظل وجود احتياطات إنتاجية كبيرة وتدعيم مستمر للشبكة القومية، لكن تبقى هناك متغيرات مرتبطة بأسواق الطاقة العالمية وتوفير الوقود لا يمكن استبعاد تأثيرها بشكل نهائي.

وشدد على أن الهدف الرئيسي للوزارة خلال الفترة الحالية هو استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاعات، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية خلال ذروة الاستهلاك الصيفية.