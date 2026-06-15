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شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كتب : أحمد عبدالمنعم

04:30 ص 15/06/2026

شبورة مائية

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين، إذ يسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين عن الحرارة المتوقعة في الظل.

ومن المتوقع تكون شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض مناطق شمال ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تقترب من 20% وعلى فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة للعظمى و23 للصغرى، بينما تصل إلى 41 درجة للعظمى و27 للصغرى في جنوب الصعيد.

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