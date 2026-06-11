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آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو توقع اتفاقية مع مؤسسة بصيرة لتعزيز إتاحة النقل لذوي الإعاقة البصرية ودعم دمجهم وتوظيفهم.

كتب : محمد نصار

11:22 ص 11/06/2026

شركة آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو

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أعلنت شركة "آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو"، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT "قطار العاصمة"، توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع مؤسسة "بصيرة"، في خطوة تستهدف تعزيز مبادئ الشمول وتكافؤ الفرص ودعم دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع وسوق العمل.

الشراكة تستهدف إتاحة خدمات النقل للمكفوفين وضعاف البصر

تهدف الاتفاقية إلى جعل خدمات النقل أكثر إتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب دعم توظيفهم ودمجهم داخل بيئة العمل، بما يعكس التوجه نحو توفير بيئة عمل أكثر شمولًا وملاءمة لاحتياجات المكفوفين وضعاف البصر.

برامج توعوية وتدريبية لرفع كفاءة العاملين

يتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تستهدف رفع مستوى وعي العاملين بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما يسهم في تقديم تجربة نقل أكثر شمولًا ومرونة، مع تزويد الموظفين بالمهارات اللازمة للتعامل معهم بفاعلية واحترام.

وديع بو شيحة: الاتفاقية خطوة جديدة لتعزيز الشمول وتكافؤ الفرص

قال المهندس وديع بو شيحة، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو"، إن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو تعزيز مبادئ الشمول وتكافؤ الفرص داخل منظومة النقل.

وأضاف: "يسعدنا اليوم توقيع هذه الاتفاقية الهامة مع مؤسسة بصيرة، والتي تؤكد التزامنا بتوفير خدمات نقل متاحة وآمنة لجميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية".

المدير التنفيذي: دعم الدمج الوظيفي وتحسين تجربة المستخدمين أولوية

أكد "بو شيحة"، أن التعاون مع مؤسسة بصيرة يعكس التزام الشركة بدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ليس فقط من خلال تطوير وتحسين تجربة استخدام خدمات النقل، وإنما أيضًا عبر توفير فرص عمل حقيقية داخل بيئة عمل داعمة ومتنوعة.

وديع بو شيحة: توفير وسائل نقل آمنة للمكفوفين من أولوياتنا

شدد المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة على أن توفير وسائل نقل آمنة وميسرة لجميع المواطنين، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، يمثل إحدى الأولويات الأساسية للشركة، في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وتحقيق أعلى معايير الشمول.

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