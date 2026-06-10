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"سلامة الغذاء" تشن حملة موسعة بالسويس.. إعدام كميات من لحوم ودواجن مجهولة المصدر

كتب : أحمد جمعة

04:08 م 10/06/2026
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    حملة موسعة بالسويس
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    حملة موسعة بالسويس
  • عرض 4 صورة
    حملة موسعة بالسويس

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شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة رقابية مشتركة بمحافظة السويس، بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية وحماية صحة المستهلكين.

واستهدفت الحملة عددًا من المنشآت الغذائية المتداولة للحوم والدواجن ومنتجاتها بمناطق مختلفة داخل المحافظة، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط نحو 90 كجم من منتجات اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تعريفية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أسفرت الحملة عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية غير الصالحة للتداول ومجهولة المصدر وغير المستوفية للاشتراطات (لحوم مفرومة، منتجات دواجن، سجق)، وذلك بمعرفة الجهات المختصة ووفق الإجراءات المتبعة.

قاد الحملة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بهيئة سلامة الغذاء، بمشاركة الدكتور أحمد فوزي، مدير الإدارة العامة للمنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية والسوق المحلي، والمهندس محمد الفرماوي، مدير فرع السويس وموانئ السويس، والمهندس محمد ربيع السيد، مشرف السوق المحلي، إلى جانب مجموعة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة الأغذية المتداولة وحماية الصحة العامة للمواطنين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المستهلك أو مخالفة اشتراطات سلامة الغذاء.

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سلامة الغذاء حماية المستهلك وزارة التموين

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