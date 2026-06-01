مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية 2026

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عبر الجروبات الخاصة بالتعليم الأزهري على "فيسبوك" عن مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية، للعام الدراسي 2026/2025.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

وتنطلق السبت المقبل، السادس من يونيو الجاري امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، ولمدة شهر، وسط إجراءات مشددة.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات بالأزهر.

وجاءت مواعيد الامتحانات على النحو التالي:

- المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- النقل الابتدائي والإعدادي، يوم السبت 18 يوليو، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت 10 أغسطس.

المرحلة الثانوية:

- النقل الثانوي، يوم السبت 18 يوليو 2026، على أن تعقد للشهادة الثانوية، يوم السبت 18 أغسطس المقبل.