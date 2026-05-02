تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في جولة ميدانية مفاجئة، الخدمات المقدمة للمواطنين، في نطاق حي جنوب الجيزة، وذلك للوقوف على أوجه القصور معالجتها بشكل عاجل، حيث وجه بشن حملات موسعة لرفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة.

الأنصاري يُجري بجولة مفاجئة بحي جنوب الجيزة

رصد المحافظ، خلال الجولة تراكمات للقمامة في عدد من المناطق، لا سيما منزل كوبري الدقي في الاتجاه المؤدي إلى حديقة الأورمان، ووجّه برفعها فورًا ومنع تكرارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تفقد محيط كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ووجّه برفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالمنطقة.

وشدد "الأنصاري"، بحسب بيان أصدرته المحافظة منذ قليل، على ضرورة القضاء على المواقف العشوائية، موجهًا بإلغاء موقف سرفيس عشوائي أسفل كوبري الجيزة المعدني، وإدخال السيارات إلى الموقف الرسمي بالميدان.

ووجه المحافظ، أيضًا، برفع الإشغالات من المحال التجارية بشوارع ربيع الجيزي، والمأمون، وأمين عبد الواحد، وإزالة تعديات المقاهي، إلى جانب تحسين مستوى النظافة بالحارات والشوارع الفرعية، ومنها أبو سليم وأبو هريرة والأطفحي وسيدي جابر.

وكلف المحافظ بشن حملة موسعة بميدان الدكروري، وشوارع المحطة وسعد زغلول و6 أكتوبر وسوق الثلاثاء ومنطقة المساكن، لرفع إشغالات الباعة الجائلين وإعادة الانضباط للشارع.

وشدد المحافظ، فيما يتعلق بملف النظافة، على منع وجود أي تجمعات للقمامة، خاصة بمحيط المدارس، مع إزالة نقطة فرز عشوائي للمخلفات بمنطقة سيدي جابر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف الدكتور أحمد الأنصاري، ورديات ثابتة للنظافة بمحيط مستشفى أم المصريين لضمان استدامة النظافة على مدار اليوم، موجّهًا رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط المدارس استعدادًا لامتحانات نهاية العام، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب.