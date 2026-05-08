سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق

كتب : آية محمد

11:44 ص 08/05/2026

أسعار الحديد والأسمنت

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 8-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37756.16 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39922 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4047.98 جنيه.

