أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، تجديد إدراج موقع وادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حتى عام 2031.

يأتي ذلك في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في كفاءة منظومة الإدارة البيئية المصرية وقدرتها على حماية التراث الطبيعي العالمي وفق أعلى معايير الحوكمة والاستدامة.

تجديد اعتماد وادي الحيتان بالقائمة الخضراء لمدة 5 سنوات

جاء تجديد الاعتماد لمدة 5 سنوات إضافية، تبدأ من أبريل 2026 وحتى أبريل 2031، بعد اجتياز الموقع تقييمات دولية دقيقة استندت إلى 4 محاور رئيسية، تشمل الحوكمة الرشيدة، والتخطيط الفعال، والإدارة السليمة، وتحقيق نتائج ملموسة في الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.

ووفقًا لمنظمة اليونسكو، يُعد وادي الحيتان أحد أبرز المواقع الطبيعية والأثرية في مصر والعالم، إذ يمثل متنزهًا جيولوجيًا وحفريًا فريدًا يمتد على مساحة تقارب 200 كيلومتر مربع، ويضم أكثر من 400 هيكل عظمي متحجر للحيتان الأولية وعرائس البحر، يعود عمرها إلى نحو 40 إلى 42 مليون سنة.

سجل تطور الحيتان عبر ملايين السنين

يحمل الموقع أهمية علمية استثنائية، كونه يوثق مراحل تطور الحيتان من ثدييات برية صغيرة مثل الأمبلوسيتوس، إلى الحيتان البحرية العملاقة، وعلى رأسها البازيلوصور، الذي يصل طوله إلى نحو 22 مترًا، إضافة إلى أنواع أخرى مثل الدرودون بطول يقارب 5 أمتار.

وتكشف هذه الحفريات عن تطور الحيتان من ثدييات برية إلى كائنات بحرية، وتُعد من أهم الأدلة العلمية على هذا التحول التطوري، وقد تم اكتشاف أولى هذه الهياكل عام 1901، وتوسعت الدراسات بين 1983 و1993.

وتحظى المنطقة باعتراف عالمي، حيث أُدرجت عام 2005 ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي لليونسكو، لتصبح أول موقع تراث طبيعي عالمي في مصر، وذلك ضمن اتفاقية التراث العالمي التي تهدف إلى حماية المواقع ذات القيمة الطبيعية والثقافية للأجيال القادمة.

وتُدار المحمية ضمن خطط تعاون دولي تشمل مشروعات تطوير مع جهات بحثية وجامعات عالمية، بهدف دعم البحث العلمي، وحماية الحفريات، وتعزيز السياحة البيئية، مع ضمان الحفاظ على التوازن البيئي للمنطقة.

وتمثل محمية وادي الريان ووادي الحيتان بشكل خاص، نموذجًا فريدًا يجمع بين القيمة الجيولوجية والتاريخ الطبيعي والتنوع البيولوجي، مما يجعلها واحدة من أهم المناطق الطبيعية في العالم من حيث الأهمية العلمية والسياحية.