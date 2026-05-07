الصحة: خدمات وقائية وتوعوية لـ1055 حاجًا مصريًا قبل السفر إلى الأراضي المقدسة

كتب : أحمد جمعة

12:11 م 07/05/2026

وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات وقائية متكاملة لـ1055 حاجاً مصرياً، وتوزيع 965 مطبوعة إرشادية صحية على الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة، وذلك عبر مطار القاهرة الجوي وميناء نويبع البحري حتى يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026.

تعزيز الإجراءات الوقائية من خلال الحجر الصحي

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة الشاملة لتعزيز الإجراءات الوقائية من خلال الحجر الصحي بالمحطات المخصصة للحجاج المصريين، بهدف الحفاظ على صحة كل حاج مصري وتأمين سلامته طوال فترة أداء المناسك حتى عودته سالماً إلى أرض الوطن.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تنظيم 14 ندوة توعوية شاملة قدمت خلالها خدمات التثقيف والتوعية الوقائية حول مناسك الحج والإرشادات الصحية الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد المناسك، وكيفية التعامل مع الحالات الصحية المحتملة، مع تقديم نصائح خاصة للحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأكد المتحدث الرسمي حرص الوزارة على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية الوقائية لضيوف الرحمن، ومتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودبة الشقيقة ، لضمان أداء الحجاج مناسكهم في أمان وطمأنينة تامة.

وتعكس هذه الجهود المكثفة التزام وزارة الصحة والسكان الراسخ بسلامة الحجاج المصريين، وتأكيداً على دورها الرائد في خدمة ضيوف الرحمن بكل ما يحفظ صحتهم ويُيسّر أداءهم للفريضة بكل يسر وأمان.

وزارة الصحة الحج الحجاج المصريون التوعية الصحية

