إعلان

تأجيل محاكمة 68 متهماً في قضية "خلية قصر النيل" لـ18 يوليو

كتب : صابر المحلاوي

07:15 م 06/05/2026

تأجيل محاكمة 68 متهماً في قضية "خلية قصر النيل" لـ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 68 متهماً في القضية رقم 8944 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية قصر النيل"، إلى جلسة 18 يوليو المقبل.

محاكمة 68 متهماً في قضية "خلية قصر النيل"

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر تولوا خلال الفترة من عام 1995 وحتى 14 نوفمبر 2023 قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء أعمالها، مع الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس عشر حتى الأخير انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات إرهاب جماعة إرهابية النيابة العامة خلية قصر النيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
شئون عربية و دولية

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية
أخبار مصر

11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية

قبل التطبيق بساعات.. كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول
اقتصاد

قبل التطبيق بساعات.. كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول
بعد حكم النقض.. ماذا يعني العدول عن بطلان عضوية نائبي منيا القمح؟
حوادث وقضايا

بعد حكم النقض.. ماذا يعني العدول عن بطلان عضوية نائبي منيا القمح؟

ننفرد بنشر حيثيات حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
حوادث وقضايا

ننفرد بنشر حيثيات حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي