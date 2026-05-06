تأجيل محاكمة 68 متهماً في قضية "خلية قصر النيل" لـ18 يوليو
كتب : صابر المحلاوي
07:15 م 06/05/2026
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 68 متهماً في القضية رقم 8944 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية قصر النيل"، إلى جلسة 18 يوليو المقبل.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر تولوا خلال الفترة من عام 1995 وحتى 14 نوفمبر 2023 قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء أعمالها، مع الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس عشر حتى الأخير انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها.
