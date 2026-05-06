رئيسة وزراء إيطاليا ترد على صورها المزيفة بلقطة غير لائقة

كتب : وكالات

07:14 م 06/05/2026

جورجيا ميلوني

ردت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على الصور المزيفة المتداولة لها بطريقة لافتة، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية صورة غير لائقة، ما أثار غضب عدد من الإيطاليين.

وعلقت ميلوني على الصورة قائلة: "في هذه الأيام، يتم تداول العديد من الصور المزيفة لي، والتي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتم تقديمها على أنها حقيقية من قبل بعض المعارضين المتحمسين".

وأضافت: "يجب أن أعترف أن من أنشأها، على الأقل في الحالة المرفقة، قد قام أيضًا بتحسيني كثيرًا. لكن الحقيقة تبقى أنه في أيامنا هذه يتم استخدام أي شيء على الإطلاق فقط لمهاجمة الأكاذيب واختراعها".

وأشارت إلى أن "النقطة تتجاوزني، إذ تعد تقنية التزييف العميق أداة خطيرة، لأنها يمكن أن تخدع أي شخص وتتلاعب به وتضربه. أستطيع الدفاع عن نفسي، لكن كثيرين آخرين لا يستطيعون ذلك".

رئيسة وزراء إيطاليا صورة مزيفة جورجيا ميلوني

