قرار قضائي بشأن محاكمة 25 متهماً في قضية "خلية أكتوبر الإرهابية"
كتب : صابر المحلاوي
07:11 م 06/05/2026
المستشار محمد السعيد الشربيني
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 25 متهماً في القضية رقم 15334 لسنة 2024 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر"، إلى جلسة 18 يوليو المقبل.
صدر القرار بعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، لاستكمال نظر القضية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2024 قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضح أمر الإحالة أن باقي المتهمين، من الثاني وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة محل الاتهام، مع علمهم بأغراضها غير المشروعة.
