القاهرة - مصراوي:

في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للتطعيمات، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التطعيمات، خاصة اللقاحات الضرورية للأطفال والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، إلى جانب التطعيمات الخاصة بالمسافرين، أعلنت شركة سانوفي مصر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، بهدف رفع الوعي العام بأهمية التطعيمات ودورها الفعال في الوقاية من الأمراض، بما يسهم في زيادة معدلات التطعيم وتحسين مؤشرات الصحة العامة والوقاية من الأمراض الخطيرة.

وتهدف الشراكة إلى دعم جهود التوعية المجتمعية بأهمية التطعيم كوسيلة فعالة للوقاية من الأمراض، من خلال إتاحة معلومات موثوقة حول اللقاحات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتشجيع السلوكيات الصحية الوقائية. كما تشمل الشراكة تنفيذ حملات توعوية حول أهمية التطعيمات والأمراض التي يمكن الوقاية منها من خلال اللقاحات، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرسمية لفكسيرا، مدعومة بمواد تثقيفية يتم استخدامها وتوزيعها خلال الأنشطة والحملات التوعوية المختلفة.

وتتضمن الشراكة كذلك دعم وتمكين الكوادر الطبية ومقدمي الرعاية الصحية في مراكز وفروع فاكسيرا، من خلال برامج التعليم الطبي المستمر وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة تتيح أحدث المصادر العلمية في مجال علوم اللقاحات، وذلك بمشاركة أساتذة ومتخصصين في هذا المجال. كما سيتم العمل على تنظيم أنشطة تثقيفية وتوعوية داخل فروع فاكسيرا المختلفة، وعقد اجتماعات علمية وورش عمل تهدف إلى تعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية ورفع مستوى الوعي العلمي والمهني لديهم.

وتعكس هذه الشراكة تكامل الخبرات بين فاكسيرا، بما تمتلكه من دور وطني راسخ في مجال اللقاحات والتطعيمات، وسانوفي، بما لها من خبرة عالمية في دعم جهود الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال اللقاحات، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام على مستوى التوعية الصحية في المجتمع المصري.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»؛ تجسد هذه الشراكة مع شركة سانوفي التزامنا المستمر بتعزيز جهود التطعيم في مصر، لا سيما فيما يتعلق برفع الوعي باللقاحات المهمة ودورها في الوقاية من الأمراض. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توسيع نطاق التوعية، وتقديم مبادرات متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات والاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز مفهوم الوقاية داخل المجتمع.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حجازي، المدير العام لقطاع اللقاحات بشركة سانوفي مصر؛ تمثل شراكتنا مع فاكسيرا خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية اللقاحات في الوقاية من الأمراض في مصر، لاسيما من خلال تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة التوعوية المختلفة. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بدعم منظومة الصحة العامة، والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية. فنحن نؤمن في سانوفي بأن التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية يمثل ركيزة أساسية لبناء وعي مجتمعي صحي راسخ، يدرك أهمية الوقاية من الأمراض والدور المحوري للقاحات في تحقيق ذلك .