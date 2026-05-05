موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاعين العام والخاص

يهتم عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص، بالبحث عن موعد إجازة عيد العمال 2026.

موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاع الخاص

حدد حسن رداد، وزير العمل، موعد إجازة عيد العمال 2026 للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

وأعلن "رداد"، أن يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو، إجازة بأجر كامل، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وأوضح وزير العمل، أن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره، مثلَي هذا الأجر، أو الحصول على يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي منه.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، التي تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يأتي القرار في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2026، والذي نص على اعتبار يوم الخميس 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من يوم الجمعة 1 مايو، وذلك للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يتماشى مع ما ورد في قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات الرسمية، والذي نص على اعتبار عيد العمال إجازة مدفوعة الأجر مع إمكانية استبدال يوم آخر بها لتحقيق توحيد الإجازات على المستوى القومي.

وأكدت وزارة العمل أنها أرسلت كتابًا دوريًا رقم 14 لسنة 2026 إلى الجهات المختصة، للتأكيد على تنفيذ القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، وضمان التزام جميع المؤسسات بتطبيقه.

موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاع العام

في سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال.

يأتي ذلك؛ تأكيدًا لما نشره "مصراوي"، بشأن تحديد موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاع الخاص، وفق مصدر مسئول بوزارة العمل.

