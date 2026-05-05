أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. ارتفاع البطاطس

كتب : ميريت نادي

10:34 ص 05/05/2026

ارتفعت أسعار البطاطس، والخيار البلدي، والكانتلوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، والبرتقال الصيفي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و22.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 16 و20 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

