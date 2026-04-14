كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

وأوضحت أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم - سيوة - مطروح) على فترات متقطعة.

وأشارن إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق.