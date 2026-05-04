وكيل بيطري القاهرة: هياكل الدجاج منتج غذائي معتمد في العالم ولا ضرر منها

كتب : حسن مرسي

07:50 م 04/05/2026

هياكل الدجاج

أكد الدكتور هشام الزربة، وكيل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن كل ما أثير حول منع بيع هياكل الدواجن أو اعتبارها خطرا على الصحة هو أمر عار تماما من الصحة.

وأوضح الزربة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "أزهري"، أن الهياكل منتج غذائي معتمد في العالم، وهو خيار متاح للمستهلكين طالما خرج من مجازر مرخصة.

وأضاف وكيل كلية الطب البيطري أن الهياكل ذات قيمة غذائية منخفضة لكنها بروتين حيواني سليم لا يسبب أي ضرر لمن يتناوله.

وشدد على أن الجدل المثار حول حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة وزنها هو ضرب من الخيال العلمي، فتكلفة الهرمونات مرتفعة وتتطلب حقن كل طائر على حدة.

وأوضح أن الهرمونات لو أعطيت عن طريق الفم تتكسر في المعدة ولا تحقق أي فائدة، مشيرا إلى أن المربين يعتمدون على الانتخاب الوراثي للسلالات.

كما حذر الزربة من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لتشويه سمعة المنتجات الغذائية الوطنية وإثارة القلق بين الأسر.

