قال الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق يسير بخطى ثابتة ومعدلات تنفيذ مرتفعة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية ومنفذًا حضاريًا يربط بين شرق القاهرة وغربها، بما يساهم بشكل جذري في تيسير حركة التنقل وإنهاء تكدس المواصلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة الحياة، أن الهيئة احتفلت اليوم بمحطة فارقة وهي خروج أول ماكينة حفر أنفاق (من إجمالي 6 ماكينات)، والتابعة لشركة "كونكورد"، موضحًا أن وصول الماكينة إلى وجهتها يعني إتمام مهمة حفر النفق المحدد لها بنجاح تام.

وذكر رئيس الهيئة أن العمليات اللوجستية تسير وفق جدول زمني صارم، حيث يُنتظر خروج ماكينة شركة "حسن علام" في منتصف يونيو المقبل، تتبعها ماكينة "المقاولون العرب" في شهر أغسطس، لافتًا إلى أن شركات "بتروجيت" و"كونكورد" تتوليان حفر 6 محطات، وهو الجزء الذي يتطلب الدقة الأكبر والوقت الأطول في الجدول الإنشائي.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الخط الرابع تضم 12 محطة استراتيجية، تبدأ من حدائق الأشجار وتمر بمعالم كبرى مثل المتحف المصري الكبير وميدان الرماية، وصولاً إلى الفسطاط، كاشفاً أن الجدول الزمني يشير إلى اكتمال هذه المرحلة بجميع محطاتها في منتصف عام 2028.

واختتم أن انتهاء الأعمال الإنشائية في هذا التاريخ سيعيد الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحيطة، حيث سيتم فتح كافة الشوارع والمحاور المغلقة، وفي مقدمتها إنهاء الإغلاق الجزئي لشارع الهرم وإعادة تسيير الحركة المرورية فيه بشكل كامل.