افتتاح معرض "مصر 2025 لأفضل صورة صحفية" بنقابة الصحفيين السبت المقبل

كتب : أحمد العش

06:40 م 01/05/2026

خالد البلشي نقيب الصحفيين

يفتتح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام، فعاليات معرض مسابقة مصر 2025 لأفضل صورة صحفية، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة، وذلك ضمن أنشطة شعبة المصورين الصحفيين.

موعد ومكان الانطلاق

تنطلق فعاليات الافتتاح في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت 2 مايو، بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، حيث يُعد المعرض من أبرز الفعاليات السنوية المنتظرة في مجال التصوير الصحفي.

توثيق بصري لأحداث عام 2025

يقدم المعرض توثيقًا بصريًا لأهم الأحداث واللحظات التي شهدها عام 2025، من خلال عدسات المصورين المصريين والأجانب، في تجربة فنية ومهنية تعكس نبض الشارع وتفاصيل الواقع.

يشهد حفل الافتتاح حضور نخبة من شيوخ المهنة وكبار المصورين الذين أسهموا في تأسيس قواعد العمل الصحفي البصري في مصر، إلى جانب المصورين الشباب المشاركين في المسابقة، فضلًا عن عدد من الفنانين والمثقفين المهتمين بفن التصوير الفوتوغرافي.

ويستعرض المعرض الأعمال الفائزة والمشاركة في المسابقة، والتي تشهد تنافسًا بين كبرى المؤسسات الصحفية والمصورين المستقلين وطلبة الجامعات، في مجالات متنوعة تشمل: الصورة الخبرية، الرياضية، القصة المصورة، الحياة اليومية داخل مصر، إضافة إلى فرعي المالتيميديا والصورة خارج مصر.

تطور ملحوظ في تقنيات التصوير

يعكس المعرض هذا العام تطورًا لافتًا في تقنيات التصوير الصحفي، مع اهتمام واضح بالجوانب الإنسانية والجمالية التي تبرز هوية مصر من خلال عدسات مصوريها.

ووجهت النقابة الدعوة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية لحضور فعاليات الافتتاح، في إطار دعم فن التصوير الصحفي وتعزيز دوره في توثيق الواقع.

