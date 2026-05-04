عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز، ومسؤولي الوزارة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، ولا سيما مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الإسكندرية، لما لها من دور في تخفيف الضغط على المحاور المرورية القائمة، وتحقيق السيولة المرورية، وربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرقًا وغربًا، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية العمرانية.

مشروعات محاور استراتيجية تربط الإسكندرية وتدعم التنمية العمرانية



وتناول الاجتماع موقف تنفيذ محور اللواء عمر سليمان "القوس الغربي الدائري لمحافظة الإسكندرية"، الذي يربط بين طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي ومطار برج العرب الدولي ومدينة برج العرب والساحل الشمالي الغربي، بطول 20 كم، وبعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى. ويبدأ المحور من الكيلو 40 بطريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي، مرورًا بمطار برج العرب الدولي، ثم منطقة برج العرب الصناعية، وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي.

ويهدف المشروع إلى نقل حركة المركبات بمختلف أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي والساحل الشمالي ومناطق التنمية (الصناعية واللوجستية والزراعية) بمدينة برج العرب ومحيطها إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف أنحاء الجمهورية. وقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاثة قطاعات تُنفذ بالتوازي، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز.

كما تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ مشروع كوبري الفريق أول/ سليمان عزت (محور السادات 45) مع الطريق الساحلي الدولي، والذي يشمل إنشاء كوبري على مستويين لربط شارع السادات (45) بالطريق الساحلي الدولي عند تقاطعه مع شارع مصطفى كامل، وذلك في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية.

توجيهات بسرعة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة



ويُعد شارع السادات أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية، حيث يربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي عند تقاطعه مع شارع مصطفى كامل ومحور المحمودية، كما يمثل المدخل الرئيسي لشرق الإسكندرية وطريق الكورنيش. ويبلغ طول الكوبري نحو 2.6 كم، ويضم 3 حارات مرورية بكل اتجاه لكل مستوى؛ حيث يربط المستوى الأول شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، بينما يربط المستوى العلوي الطريق الدولي الساحلي بشارع السادات، مع الربط في اتجاه ميدان الساعة، بما يسهم في استيعاب الأحجام المرورية المتزايدة وتقليل زمن الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب الإسكندرية وشرقها وغربها، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير محور محمد نجيب، والتي تشمل إنشاء كوبري عند تقاطع المحور أعلى طريق جمال عبد الناصر، وتنفيذ ربط للنفقين القائمين قبلي بأبو قير. ويستهدف المشروع تنفيذ محور مروري عرضي يربط بين الطرق الرئيسية الطولية، وهي: طريق الكورنيش، وشارع جمال عبد الناصر، وشارع مصطفى كامل، ومحور المحمودية، وطريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي، والطريق الدائري، وطريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدولي الساحلي، إلى جانب تنفيذ طريق تبادلي بشارع قناة السويس لربط الكورنيش شرق مدينة الإسكندرية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والعمل على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.