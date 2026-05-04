وزير السياحة: 6 متاحف تعتمد على الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة

كتب : محمد لطفي

01:31 م 04/05/2026

المتحف المصري الكبير

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهمية التعاون بين وزارتي البيئة والسياحة، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها حاليًا 6 متاحف تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، مع وجود خطة لزيادة هذا العدد وتطوير المنظومة بما يدعم جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة.

ووجّه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال كلمته، الشكر إلى الحكومة اليابانية، والوزارات المصرية المعنية، وعلى رأسها وزارتي الكهرباء والبيئة، تقديرًا لدورهم في دعم هذا المشروع.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي ينظمه المتحف المصري الكبير، لإعلان تفاصيل افتتاح محطة الطاقة الشمسية بالمتحف، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

ويشهد حفل الإطلاق حضور عدد من المسؤولين بوزارة السياحة والآثار، إلى جانب قيادات المتحف المصري الكبير وعدد من ممثلي الجهات المعنية بقطاع الطاقة والبيئة، حيث سيتم استعراض تفاصيل المشروع وأهدافه ودوره في دعم كفاءة استهلاك الطاقة داخل المتحف.

ويُعد مشروع محطة الطاقة الشمسية أحد المشروعات الحيوية التي تسهم في توفير جزء كبير من احتياجات المتحف من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق معايير الاستدامة في المشروعات القومية الكبرى، ويعزز من صورة المتحف المصري الكبير كمؤسسة ثقافية رائدة دوليا.

