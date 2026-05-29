الصحة: تقديم 22.7 ألف خدمة طبية للحجاج المصريين بالأراضي المقدسة

كتب : أحمد جمعة

08:42 م 29/05/2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 22 ألفًأ و738 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الخميس 28 مايو الجاري.

متحدث الصحة: الحالة الصحية لجميع الحجاج المصريين في السعودية مستقرة وبخير

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأضاف متحدث الصحة، أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

أبرز تصريحات رئيس البعثة الطبية المصرية للحج

أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، من جانبه، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الخميس بلغ 280 خدمة طبية في عيادات مخيم مِنى.
وأفاد "مصطفى" فيما يتعلق بالحالات التي تتلقى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية، بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حاليا بلغ 11 حالة، منها: 9 حالات في مكة المكرمة (5 حالات بالأقسام الداخلية و4 حالات بالرعاية المركزة)، وحالتين بالرعاية المركزة في المدينة المنورة.

وأعرب رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم الصحية وسرعة تماثلهم للشفاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

