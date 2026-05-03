إعلان

محمود سعد: حذرت من وقف الأدوية دون أسس علمية.. وطرحت حلقة ضياء العوضي للرأي العام

كتب : محمد عبدالناصر

05:48 م 03/05/2026

محمود سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الإعلامي محمود سعد فيديو على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، يعود إلى 21 سبتمبر 2023، قائلا: ده فيديو نزل بعد حلقة الدكتور ضياء العوضي مباشرة، نفس الرأي من اللحظة الأولى.. ايقاف الأدوية لأ، إيقاف الأدوية في منتهى الخطورة.

وأضاف سعد عبر الفيديو: أن وقف الأدوية يمثل خطورة بالغة، مشددًا على أنه لا يمكن مطالبة أي مريض بالتوقف عن العلاج الدوائي والاكتفاء بأنظمة غذائية دون وجود دراسات علمية مكتملة تم اختبارها بشكل منهجي على الحيوانات من الفأران ثم على المرضى.

وأضاف أن الحلقة التي استضاف خلالها الطبيب ضياء العوضي سُجلت في سبتمبر 2023، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء التسجيل دار نقاش بينهما، طالب خلاله الطبيب بتقديم أبحاث علمية تدعم ما يطرحه، إلا أن الأخير رد بأن تجاربه تمت على مرضى.

وأوضح سعد أن الحلقة عُرضت لاحقًا على منصة يوتيوب فقط ولم تعرض على التليفزيون، وأنه تلقى عقب بثها مكالمات من أطباء كبار أكدوا له أن ما طرح لا يستند إلى أسس طبية معترف بها. وأكد سعد أنه أعلن صراحة عدم اتفاقه مع الآراء التي طرحها الطبيب خلال الحلقة، لافتًا إلى أن دوره كإعلامي يقتصر على عرض القضايا والظواهر المجتمعية، بينما تقع مسؤولية التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة على الجهات المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود سعد ضياء العوضي العلاج الغذائي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
زووم

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
حماس: التهديد باستئناف حرب غزة انتهاك لاتفاق وقف النار
شئون عربية و دولية

حماس: التهديد باستئناف حرب غزة انتهاك لاتفاق وقف النار

أزمة صحية مفاجئة تبعد السير فيرجسون عن مدرجات اليونايتد أمام ليفربول
رياضة عربية وعالمية

أزمة صحية مفاجئة تبعد السير فيرجسون عن مدرجات اليونايتد أمام ليفربول
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
إيران: لن نتراجع عن شروطنا بشأن مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران: لن نتراجع عن شروطنا بشأن مضيق هرمز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
لحظة بلحظة.. ليفربول 2 -2 مانشستر يونايتد.. الثاني للشياطين الحمر
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة