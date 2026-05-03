نشر الإعلامي محمود سعد فيديو على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، يعود إلى 21 سبتمبر 2023، قائلا: ده فيديو نزل بعد حلقة الدكتور ضياء العوضي مباشرة، نفس الرأي من اللحظة الأولى.. ايقاف الأدوية لأ، إيقاف الأدوية في منتهى الخطورة.

وأضاف سعد عبر الفيديو: أن وقف الأدوية يمثل خطورة بالغة، مشددًا على أنه لا يمكن مطالبة أي مريض بالتوقف عن العلاج الدوائي والاكتفاء بأنظمة غذائية دون وجود دراسات علمية مكتملة تم اختبارها بشكل منهجي على الحيوانات من الفأران ثم على المرضى.

وأضاف أن الحلقة التي استضاف خلالها الطبيب ضياء العوضي سُجلت في سبتمبر 2023، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء التسجيل دار نقاش بينهما، طالب خلاله الطبيب بتقديم أبحاث علمية تدعم ما يطرحه، إلا أن الأخير رد بأن تجاربه تمت على مرضى.

وأوضح سعد أن الحلقة عُرضت لاحقًا على منصة يوتيوب فقط ولم تعرض على التليفزيون، وأنه تلقى عقب بثها مكالمات من أطباء كبار أكدوا له أن ما طرح لا يستند إلى أسس طبية معترف بها. وأكد سعد أنه أعلن صراحة عدم اتفاقه مع الآراء التي طرحها الطبيب خلال الحلقة، لافتًا إلى أن دوره كإعلامي يقتصر على عرض القضايا والظواهر المجتمعية، بينما تقع مسؤولية التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة على الجهات المختصة.