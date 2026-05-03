وزير الصحة يبحث دعم المنظومة الصحية في غزة

كتب : أحمد جمعة

04:12 م 03/05/2026

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع السفير مهند الكعلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي مع الدولة الفلسطينية الشقيقة، ونقل الخبرات المصرية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص مصر على تقديم كل الدعم اللازم لإعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية الفلسطينية، مشددًا على أهمية ملف العيادات الطبية الشاملة والمتنقلة، موجها بإجراء دراسات فنية سريعة لتلبية الاحتياجات الفلسطينية، وبحث تبادل الوفود الطبية في مختلف التخصصات لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر الطبية الفلسطينية.

وبحسب بيان، ناقش الاجتماع دعم ملف الأدوية من خلال إرسال شحنات من نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الإسعافات الأولية والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.

من جانبه، وجه السفير مهند الكعلوك الشكر والتقدير للدولة المصرية على موقفها الثابت وجهودها المستمرة في إغاثة الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر 2023، معربًا عن إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية المصرية.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، ومن الجانب الفلسطيني كل من رزق موسى حسن مستشار أول والدكتورة علا عامر الجعب سكرتير ثالث بالمندوبية.

