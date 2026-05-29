أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا إعلاميًا كشفت خلاله تفاصيل الخطة الشاملة التي تنفذها لصيانة ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر، في إطار توجه الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين حركة تنقل المواطنين.

وأكدت الهيئة أن أعمال التطوير تأتي بعد ظهور عدد من المشكلات بطبقات الرصف والفواصل في قطاعات مختلفة من الكوبري، ما تسبب في زيادة الازدحام المروري، رغم وجود محاور مرورية موازية مثل محور كمال عامر ومحور جيهان السادات ومحور حسب الله الكفراوي.

وأشارت الهيئة إلى أنه، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة النقل في مارس 2025 بنقل تبعية الكوبري إلى الهيئة العامة للطرق والكباري، وإيماءً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في فبراير 2026 بنقل مسؤولية الإشراف الكامل على أعمال صيانة ورفع كفاءة وتشغيل "كوبري 6 أكتوبر" إلى الهيئة، باعتبارها الجهة الفنية المختصة لما لها من إمكانيات وكوادر فنية وتقنية متقدمة في مجال صيانة الكباري.

وأوضحت الهيئة أنها أجرت الدراسات الفنية اللازمة لتحديد أسباب المشكلات ووضع خطة علاج متكاملة تشمل صيانة العناصر الإنشائية وطبقات الرصف والفواصل وحواجز الرؤية والحواجز الخرسانية والأرصفة والإنارة، إلى جانب تطوير المطالع والمنازل الرئيسية بالكوبري.

ويمتد كوبري 6 أكتوبر بطول 12 كيلومترًا لكل اتجاه، بعرض يتراوح بين 18 و38 مترًا، ويضم 44 مطلعًا ومنزلًا و595 فاصلًا إنشائيًا.

كما تتضمن الخطة تنفيذ صيانة دورية سنوية لجميع مكونات الكوبري، مع تطوير الطرق السطحية البديلة لاستيعاب الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.

وأكدت الهيئة التنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمرور لتحديد توقيتات التنفيذ، مع تنفيذ الأعمال ليلًا وتوفير وسائل التأمين والسلامة المرورية من حواجز وعلامات إرشادية وإضاءة وعناصر توجيه مرورية.

وأشارت إلى تقسيم الكوبري إلى 8 قطاعات تبدأ من الدقي وحتى مدينة نصر، لتقليل التأثير على حركة المرور، لافتة إلى تنفيذ أعمال صيانة بطبقات "الميكرو سيرفيس" في عدد من القطاعات، إلى جانب كشط وإعادة رصف بعض المطالع والمنازل الرئيسية.

واختتمت الهيئة بيانها بالاعتذار لمستخدمي الكوبري عن أي تباطؤ مروري ناتج عن أعمال الصيانة، مطالبة السائقين بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المحددة بمناطق التحويلات حفاظًا على السلامة العامة.