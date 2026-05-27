بدأت وزارة الأوقاف عمليات ذبح الأضاحي في الوقت الشرعي، تحت إشراف بيطري متخصص، تمهيدًا لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ووفق الضوابط الشرعية والتنظيمية المعتمدة، ضمن مشروع صكوك الأضاحي الذي تنفذه الوزارة سنويًّا.

وانطلقت أعمال الذبح أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٧هـ بمجزر الشرق الأوسط بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، بإشراف الدكتور البيطري محمد أبو النجا - المشرف الطبي البيطري بالمجزر، وبمتابعة الشيخ محمود مصطفى حسن - مدير الإدارات بمديرية أوقاف أسوان، والشيخ عبد الله محمد طه - رئيس قسم المساجد بالمديرية.

كما تُجرى أعمال الذبح أيضًا بمجمع المجازر بمركز يوسف الصديق التابع للقوات المسلحة بمحافظة الفيوم، بمتابعة مجموعة من المفتشين بديوان عام وزارة الأوقاف، وبحضور الدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه تم – بفضل الله تعالى – ذبح أكثر من (٥٠٠) رأس ماشية حتى الآن، في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى توسيع نطاق الاستفادة من لحوم الأضاحي، وضمان وصولها إلى المستحقين في مختلف المحافظات، وفق أعلى معايير الجودة والضوابط الشرعية.

وشددت الوزارة على أن مشروع صكوك الأضاحي يُعد أحد أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها، لما يحققه من دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية خلال موسم العيد، مؤكدة استمرار العمل بهذا النظام لما يتميز به من دقة في التنفيذ وعدالة في التوزيع.

كما أكدت وزارة الأوقاف أن جميع عمليات الذبح تتم داخل المجازر المصرية المعتمدة وتحت إشراف بيطري كامل، مع الالتزام التام بالضوابط الشرعية الخاصة بالذبح والتوزيع، مشيرة إلى أن مشاركة عدد من المؤسسات الوطنية في تنفيذ المشروع تسهم في توجيه كامل قيمة الصك إلى اللحوم، دون أي فاقد أو مصروفات إدارية أو إعلانية، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة للمستحقين.