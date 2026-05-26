تصدر هاشتاج #أكله_في_بيتك_مش_فالشارع مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، وسط تفاعل واسع من رواد السوشيال ميديا الذين طالبوا بضرورة الحد من ظاهرة إلقاء بقايا الطعام للحيوانات في الشوارع والأماكن العامة.

وجاء انتشار الهاشتاج بالتزامن مع تزايد شكاوى المواطنين من تجمعات الكلاب الضالة والقطط نتيجة إلقاء الطعام بشكل عشوائي، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات، فضلاً عن المخاوف المرتبطة بالصحة العامة وانتشار الأوبئة.

وأكد الآلاف من رواد منصات التواصل الاجتماعي أن إطعام الحيوانات يجب أن يتم بطريقة منظمة وفي أماكن مخصصة، بعيدًا عن الشوارع والمداخل السكنية، حفاظًا على النظافة العامة وسلامة المواطنين.

وينص قانون إدارة المخلفات المصري رقم 202 لسنة 2020 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من يلقي أو يتخلص من المخلفات والفضلات في غير الأماكن المخصصة لذلك، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي السياق ذاته، أعلن جهازي مدينتي والرحاب، عبر صفحاتهم الرسمية على موقع “فيس بوك”، اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين الذين يقومون بإلقاء الطعام للكلاب والقطط في الشوارع، مؤكدين أنه سيتم رصد تلك المخالفات من خلال إدارات الأمن وكاميرات المراقبة المنتشرة داخل المدينتين.

وأوضح جهازا مدينتي والرحاب أنه سيتم تحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة ضد أي شخص يثبت تورطه في هذه المخالفات، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والنظافة العامة داخل التجمعات السكنية بالمدينتين.