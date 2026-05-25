يؤدي فريضة الحج هذا العام، عدد من المشاهير والفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، ضمن موسم الحج الحالي.

وتضم القائمة عددًا من الإعلاميات منهن لمياء فهمي عبد الحميد، ودعاء عامر، ومفيدة شيحة، وريهام سعيد، ولميس سلامة، ويمنى عاطف، ودعاء فاروق.

كما تشمل القائمة عددًا من الفنانين منهم سامح حسين، ودرة زروق، وتامر عاشور، إلى جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتتضمن الأسماء أيضًا عددًا من الشخصيات العامة ، من بينهم الدكتور حسام موافي، والنائب أشرف الفيل عضو مجلس الشيوخ، والداعية محمد أبو بكر، والدكتور يسري عزام، والدكتور رمضان عبد الرازق، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والداعية محمد حسان.