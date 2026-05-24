إعلان

51 حالة بالمستشفيات.. الصحة تكشف تفاصيل الوضع الطبي للحجاج المصريين

كتب : أحمد جمعة

10:45 ص 24/05/2026 تعديل في 11:02 ص

موسم الحج 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 20 ألفاً و48 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء السبت 23 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم السبت بلغ 1931 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما فيما يتعلق بالحالات التي تتلقى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى، بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 51 حالة، منها 48 حالة في مكة المكرمة (26 حالة بالأقسام الداخلية، و13 حالة بالرعاية المتوسطة، و9 حالات بالرعاية المركزة)، و3 حالات بالرعاية المركزة في المدينة المنورة.

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم الصحية وسرعة تماثلهم للشفاء.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موسم الحج بعثة الحج السعودية وزارةا الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تسنيم": إيران ترفض تقديم تنازلات نووية وتتمسك بالإفراج المسبق عن أصولها
شئون عربية و دولية

"تسنيم": إيران ترفض تقديم تنازلات نووية وتتمسك بالإفراج المسبق عن أصولها
"فسخ مؤجل".. الأهلي يلجأ للحل الأصعب في أزمة توروب - تفاصيل
رياضة محلية

"فسخ مؤجل".. الأهلي يلجأ للحل الأصعب في أزمة توروب - تفاصيل
برلماني يثير أزمة تحمل مرضى الباطنة نفقات الحجز الداخلي رغم العلاج المجاني
أخبار مصر

برلماني يثير أزمة تحمل مرضى الباطنة نفقات الحجز الداخلي رغم العلاج المجاني
وزير الصحة: 73% من المصريين يعانون من زيادة الوزن
أخبار مصر

وزير الصحة: 73% من المصريين يعانون من زيادة الوزن
بينهم درة وتامر عاشور.. نجوم يستعدون لأداء فريضة الحج (صور)
زووم

بينهم درة وتامر عاشور.. نجوم يستعدون لأداء فريضة الحج (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حتى 67 قرشًا.. الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم