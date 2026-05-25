تواصل بعثة الحج السياحي متابعة عمليات تصعيد حجاج شركات السياحة من فنادق مكة المكرمة إلى صعيد عرفات، لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج بالوقوف بعرفة غدًا، وسط متابعة ميدانية دقيقة لضمان انسيابية حركة النقل ووصول الحجاج بسلام إلى مخيماتهم.

وأكدت بعثة الحج السياحي، برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي، أن عمليات التصعيد التي جرت على مدار الساعات الماضية سارت بسهولة ويسر، دون تلقي أية بلاغات أو شكاوى تتعلق بحركة نقل الحجاج.

وكلفت رئيس البعثة اللجان الميدانية بالاستمرار في متابعة حركة الحافلات حتى اكتمال وصول جميع الحجاج إلى صعيد عرفات واستقرارهم داخل المخيمات المخصصة لهم.

لجنة السياحة الدينية: "مرشد ومشرف بكل حافلة"

كشفت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنه تم، بالتنسيق مع الشركة السعودية المسؤولة عن تقديم خدمات الضيافة لحجاج السياحة، تخصيص مرشد طريق ومشرف داخل كل حافلة، لمتابعة حركة النقل والتدخل الفوري حال حدوث أية مستجدات.

لأول مرة: "تتبع إلكتروني للحافلات عبر GPS"

لأول مرة خلال موسم الحج السياحي، تم تطبيق منظومة تتبع إلكتروني لمسارات الحافلات باستخدام أجهزة GPS، مع إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة خطوط السير لحظة بلحظة، والتأكد من التزام السائقين بالمسارات المحددة مسبقًا.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى سرعة التدخل الفوري في حال حدوث أية كثافات مرورية أو أعطال مفاجئة، بما يضمن الحفاظ على انتظام حركة التصعيد.

خدمات متكاملة داخل الحافلات

شملت التجهيزات توفير مياه باردة وعصائر داخل الحافلات، إلى جانب تجهيزها بدورات مياه متطورة، تحسبًا لأي تأخيرات مرورية أو ظروف استثنائية خلال الرحلة إلى عرفات.

كما تم وضع سيناريوهات عاجلة للتعامل مع أي أعطال طارئة، بما يضمن استمرار حركة النقل دون تأثر.

1200 حافلة حديثة لنقل 41 ألف حاج

يبلغ عدد حجاج السياحة هذا العام نحو 41 ألف حاج، يمثلون قرابة 52% من إجمالي الحجاج المصريين، ومن المقرر تصعيدهم إلى عرفات من خلال نحو 1200 حافلة سعودية حديثة، تتنوع بين الأتوبيسات والسيارات الخاصة والعائلية، والمجهزة بأعلى معايير الراحة والسلامة.

4 آلاف حاج قضوا يوم التروية بمنى

في السياق ذاته، قامت عدد من شركات السياحة بتصعيد حجاجها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بلغ عدد حجاج التروية نحو 4 آلاف حاج، تمهيدًا لتصعيدهم فجرًا إلى صعيد عرفات.