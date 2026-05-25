محافظ القاهرة: الانتهاء من مأوى الكلاب الضالة بالتبين خلال شهر ويتسع لـ700 كلب

كتب : محمد نصار

02:14 م 25/05/2026
قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنه سيتم التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بشكل علمي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنشاء "شلتر" لإيواء الكلاب الضالة، سيتم الانتهاء منه خلال شهر.

إنشاء مأوى للكلاب الضالة بالتبين يسع 700 كلب

أوضح محافظ القاهرة، أن المأوى الجديد يُقام على مساحة 5000 متر مربع شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين، بطاقة استيعابية تصل إلى 700 كلب، بهدف توفير مكان آمن لإيواء الكلاب الضالة، بما يحقق السلامة العامة للمواطنين، مع الحفاظ على مبدأ الرفق بالحيوان كأحد عناصر التوازن البيئي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إدارة الشلتر ستتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالقاهرة، إلى جانب التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الرفق بالحيوان، للمشاركة في إدارة المأوى وتقديم الرعاية اللازمة للكلاب.

محمد رمضان يثير الجدل بـ"موبايل" من الذهب عيار 24 - صور
هل انخفض سعر كيلو الدواجن إلى 55 جنيهًا؟ الشعبة توضح
16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026
بسبب عطل قاتل.. هيونداي تعلن استدعاء أكثر من 420 ألف سيارة توسان وسانتافي
قصة أشجار عرفات.. هدية سودانية قديمة تظلل ملايين الحجاج اليوم في المشاعر
