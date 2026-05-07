أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا باستدعاء الإعلامي محمد الدسوقي رشدي مقدم برنامج "هنا القاهرة" المذاع عبر قناة مودرن MT، إلى جانب رئيس تحرير البرنامج، وطاقم الإعداد، وذلك للتحقيق في ما نُسب إلى البرنامج من مخالفات مهنية.

جاء القرار بناءً على توصية صادرة عن المرصد الإعلامي بالنقابة، بعدما أشار تقريره إلى وجود مخالفة مهنية تتعلق بتناول أحد الموضوعات المصنفة ضمن المحظورات الواردة بميثاق الشرف الإعلامي، والخاصة بقضايا الدجل والسحر والخرافات الخارجة عن المرجعيات العلمية والدينية.

التحقيق في مخالفات مهنية

أوضح التقرير أن النقابة قررت فتح تحقيق رسمي للوقوف على حقيقة ما تم تقديمه خلال الحلقة محل الجدل، ومدى توافقه مع الضوابط والمعايير المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

وأكد الدكتور طارق سعده أن النقابة تتحمل مسؤولية وطنية ومجتمعية ومهنية تستوجب المتابعة المستمرة لكافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، سواء الرسمية أو الخاصة، مع إخضاع كل ما يُقدم عبرها للمرجعية الإعلامية المتمثلة في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

التشديد على الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي

أشار نقيب الإعلاميين إلى أهمية اليقظة الدائمة في متابعة المحتوى الإعلامي، بما يضمن الحفاظ على المهنية وعدم الترويج لأي أفكار أو ممارسات تتعارض مع الأسس العلمية والدينية أو تخل بالمعايير الإعلامية المعتمدة.

وشدد "سعدة"، على أن النقابة مستمرة في أداء دورها الرقابي والتنظيمي تجاه جميع الوسائل الإعلامية، بما يحافظ على الرسالة الإعلامية ويصون ثقة الجمهور في المحتوى المقدم عبر الشاشات المختلفة.

