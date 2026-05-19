دعا الإعلامي جابر القرموطي؛ للهدوء في أزمة الكلاب الضالة، مؤكدًا تدخل مجلس الوزراء لحلها، ومشددًا على أولوية الإنسان مع ضرورة الرفق بالحيوانات.

ووجه القرموطي رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التعامل مع أزمة الكلاب الضالة في شوارع مصر، مطالبًا الجميع بالهدوء وعدم الانفعال.

وأكد القرموطي، عبر برنامجه "حلوة بلادي"، أن الإنسان يحظى بأهمية تفوق أي مخلوق آخر بملايين المرات، مشددًا على أن كرامة المواطن وحمايته تأتي في المقام الأول قبل أي شيء.

وأوضح القرموطي أن مؤسسات الدولة ومجلس الوزراء والمحافظين أخذوا هذه الأزمة على عاتقهم للتعامل معها بشكل جذري، مستنكرًا الأرقام المبالغ فيها التي يتداولها البعض حول أعداد الكلاب والتي تصل إلى 50 أو 40 مليون كلب.

وأشار إلى أن المحافظ الذي يعمل بجد لخدمة الناس "نضعه فوق رؤوسنا"، ولا يمكن لأحد القبول بتعرض أي طفل أو مواطن للإصابة أو الأذى، طالبًا من المواطنين ترك الأمر لأصحاب القرار للتصرف بحكمة.

الرفق بالحيوان

واستنكر الإعلامي الدعوات التي تروج لقتل الحيوانات أو ذبحها وسلخها، مؤكدًا أن أحدًا لم يطلب تعذيب هذه المخلوقات، منتقدا منشورًا يطالب بوقف إلقاء الحبوب للحمام على الأرصفة بحجة أنها تسبب القمامة، مذكرًا بأن المواطنين يطعمون الحمام ويركضون خلفه في مكة والمدينة كنوع من الرحمة.

واختتم حديثه بالتعبير عن استيائه البالغ من رؤية حمير تسير في الشوارع وهي تنزف دماء، مجددًا دعوته للرفق بالحيوان ومطالبًا بأن نكون رحماء في تعاملنا معها.