إعلان

القرموطي عن أزمة الكلاب الضالة: "الناس تهدى شوية"

كتب : داليا الظنيني

11:29 م 19/05/2026

الإعلامي جابر القرموطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا الإعلامي جابر القرموطي؛ للهدوء في أزمة الكلاب الضالة، مؤكدًا تدخل مجلس الوزراء لحلها، ومشددًا على أولوية الإنسان مع ضرورة الرفق بالحيوانات.

ووجه القرموطي رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التعامل مع أزمة الكلاب الضالة في شوارع مصر، مطالبًا الجميع بالهدوء وعدم الانفعال.

وأكد القرموطي، عبر برنامجه "حلوة بلادي"، أن الإنسان يحظى بأهمية تفوق أي مخلوق آخر بملايين المرات، مشددًا على أن كرامة المواطن وحمايته تأتي في المقام الأول قبل أي شيء.

وأوضح القرموطي أن مؤسسات الدولة ومجلس الوزراء والمحافظين أخذوا هذه الأزمة على عاتقهم للتعامل معها بشكل جذري، مستنكرًا الأرقام المبالغ فيها التي يتداولها البعض حول أعداد الكلاب والتي تصل إلى 50 أو 40 مليون كلب.

وأشار إلى أن المحافظ الذي يعمل بجد لخدمة الناس "نضعه فوق رؤوسنا"، ولا يمكن لأحد القبول بتعرض أي طفل أو مواطن للإصابة أو الأذى، طالبًا من المواطنين ترك الأمر لأصحاب القرار للتصرف بحكمة.

الرفق بالحيوان

واستنكر الإعلامي الدعوات التي تروج لقتل الحيوانات أو ذبحها وسلخها، مؤكدًا أن أحدًا لم يطلب تعذيب هذه المخلوقات، منتقدا منشورًا يطالب بوقف إلقاء الحبوب للحمام على الأرصفة بحجة أنها تسبب القمامة، مذكرًا بأن المواطنين يطعمون الحمام ويركضون خلفه في مكة والمدينة كنوع من الرحمة.

واختتم حديثه بالتعبير عن استيائه البالغ من رؤية حمير تسير في الشوارع وهي تنزف دماء، مجددًا دعوته للرفق بالحيوان ومطالبًا بأن نكون رحماء في تعاملنا معها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جابر القرموطي الكلاب الضالة مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
رياضة محلية

حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
شئون عربية و دولية

لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
أخبار مصر

البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
أخبار مصر

رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
درع الدوري العام هيكون فين بكرة؟.. مصدر يكشف خريطة التحركات المحتملة
مصراوى TV

درع الدوري العام هيكون فين بكرة؟.. مصدر يكشف خريطة التحركات المحتملة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام