أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت مستمرة، في وقت تشير فيه المعطيات إلى وجود حالة من التفاؤل الحذر بشأن احتمالات توصل الطرفين إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الشبكة أن إيران تواصل العمل على تعزيز نفوذها في محيط مضيق هرمز، في ظل تقارير تتحدث عن تحركات لإنشاء نظام جديد يتعلق بفرض رسوم عبور في المنطقة.

وأضافت أن الرئيس ترمب أكد رفضه فرض أي رسوم عبور في الممر المائي، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات غير مقبولة.

كما نقلت الشبكة عن ترمب تأكيده أنه لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، محذرًا من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً حاسمًا للغاية إذا حدث ذلك.