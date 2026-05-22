تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية من جانب العاملين بالقطاع الخاص حول موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وذلك بعد إعلان الحكومة مواعيد العطلات الرسمية للوزارات والهيئات المختلفة والتي تبدأ من يوم الثلاثاء 26 مايو وتمتد إلى يوم الأحد 31 مايو.

إجازة القطاع العام

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية؛ حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ مع استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.

إجازة القطاع الخاص

وفي هذا السياق، قرر حسن رداد وزير العمل منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر تبدأ من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026.

ويستفيد من القرار العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لتتوافق إجازة القطاع الخاص مع الإجازة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بإجمالي 6 أيام متتالية.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام المادة 129 من قانون العمل، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، بما يحقق التناسق بين مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة خلال المناسبات والأعياد.

وأوضحت الوزارة أنه في حال تطلبت طبيعة العمل تشغيل العامل خلال فترة الإجازة، يحق له الحصول على أجره الأساسي بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، أو الحصول على يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي منه.

ووجه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت المختلفة، والتأكد من الالتزام الكامل بضوابط الإجازة الرسمية المقررة للعاملين.