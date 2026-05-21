أعلنت وزارة الصحة، عن إغلاق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط بدون تراخيص رسمية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوبة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة شملت إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة التالية: "صناع الأمل، التأهيل، ابدء حياتك، حريتي، الأصيل، الأمانة، الفرح، مؤسسة الزهور، التغيير، طريق الحياة، الأمل، بداية، الإخلاص، الأبطال، الالتقاء، الفائزون".

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات.

وأشار إلى أبرز المخالفات التي تم رصدها، وهي: غياب المدير الفني، مزاولة النشاط بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم توافر التجهيزات اللازمة، وعدم وجود سجلات منتظمة، بالإضافة إلى مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء.