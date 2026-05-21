إعلان

مصدر بالصحة: خطة تأمين طبي موسعة لعيد الأضحى والإجازات الصيفية

كتب : أحمد جمعة

11:55 ص 21/05/2026

شعار وزارة الصحة والسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل خطة التأمين الطبي استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع بدء موسم الإجازات الصيفية.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الشئون الصحية والهيئات الصحية الحكومية على مستوى الجمهورية، مع التأكد من جاهزية المستشفيات الواقعة بالقرب من أماكن التجمعات الجماهيرية والمتنزهات والحدائق العامة والميادين الرئيسية.

وأضاف أن الخطة تتضمن انعقاد غرف الأزمات والطوارئ بكل مديرية صحية، مراجعة جاهزية الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة والمعاونة، وتحديث بيانات فرق الانتشار السريع المركزية والفرعية في جميع المحافظات، باعتبارها خط الدفاع الأول في الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ خلال فترة العيد.

وأشار إلى إعداد جداول نوبتجيات دقيقة للأطباء داخل أقسام الطوارئ، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته، خاصة الفصائل النادرة، فضلًا عن توفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة أرصدة المخازن المركزية والفرعية المخصصة للطوارئ والأزمات.

الصحة تشدد على توافر مضادات التسمم الغذائي

ولفت إلى تفعيل التنسيق الكامل مع مراكز السموم بالمحافظات وغرفة خدمات الطوارئ "137"، مع مراجعة توافر مضادات السموم، وعلى رأسها مضاد التسمم الغذائي بالتعاون مع مراكز السموم وغرف الطوارئ بالمستشفيات.

وأوضح أن الخطة تشمل أيضًا تأمين الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة خلال فترة الإجازات، مع مراجعة تجهيزات المستشفيات المتخصصة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية التداخلية والعاجلة، خاصة للحالات الحرجة الناتجة عن الحوادث أو الأمراض التي تتطلب تدخلًا متخصصًا وسريعًا.

وأضاف المصدر أن الوزارة وضعت خطة انتشار ميداني شاملة لفرق الانتشار السريع، إلى جانب تنفيذ خطة مرور دورية لمراجعة جاهزية مستشفيات الإحالة الأولية والثانوية، ومستشفيات الإخلاء الواقعة على الطرق السريعة، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو حوادث خلال إجازة العيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التسمم الغذائي عيد الأضحى وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شمس البارودي تدعو على مخترق حسابها: ربنا ما يربحك ولا يريحك
زووم

شمس البارودي تدعو على مخترق حسابها: ربنا ما يربحك ولا يريحك
ما تأثير القهوة المثلجة على الصحة صباحا؟
نصائح طبية

ما تأثير القهوة المثلجة على الصحة صباحا؟
مصدر بالأهلي: وكيل توروب يصدم الأهلي بشرط تعجيزي لإنهاء التعاقد
رياضة محلية

مصدر بالأهلي: وكيل توروب يصدم الأهلي بشرط تعجيزي لإنهاء التعاقد
بينهم محمد رمضان وأحمد زاهر.. أبناء نجوم الفن يخطفون الأنظار بظهورهم- صور
زووم

بينهم محمد رمضان وأحمد زاهر.. أبناء نجوم الفن يخطفون الأنظار بظهورهم- صور

مختار جمعة يرد على سعد الهلالي: التضحية بالطيور لا تجوز شرعًا
أخبار مصر

مختار جمعة يرد على سعد الهلالي: التضحية بالطيور لا تجوز شرعًا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه؟
جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير