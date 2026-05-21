كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل خطة التأمين الطبي استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع بدء موسم الإجازات الصيفية.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الشئون الصحية والهيئات الصحية الحكومية على مستوى الجمهورية، مع التأكد من جاهزية المستشفيات الواقعة بالقرب من أماكن التجمعات الجماهيرية والمتنزهات والحدائق العامة والميادين الرئيسية.

وأضاف أن الخطة تتضمن انعقاد غرف الأزمات والطوارئ بكل مديرية صحية، مراجعة جاهزية الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة والمعاونة، وتحديث بيانات فرق الانتشار السريع المركزية والفرعية في جميع المحافظات، باعتبارها خط الدفاع الأول في الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ خلال فترة العيد.

وأشار إلى إعداد جداول نوبتجيات دقيقة للأطباء داخل أقسام الطوارئ، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته، خاصة الفصائل النادرة، فضلًا عن توفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة أرصدة المخازن المركزية والفرعية المخصصة للطوارئ والأزمات.

الصحة تشدد على توافر مضادات التسمم الغذائي

ولفت إلى تفعيل التنسيق الكامل مع مراكز السموم بالمحافظات وغرفة خدمات الطوارئ "137"، مع مراجعة توافر مضادات السموم، وعلى رأسها مضاد التسمم الغذائي بالتعاون مع مراكز السموم وغرف الطوارئ بالمستشفيات.

وأوضح أن الخطة تشمل أيضًا تأمين الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة خلال فترة الإجازات، مع مراجعة تجهيزات المستشفيات المتخصصة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية التداخلية والعاجلة، خاصة للحالات الحرجة الناتجة عن الحوادث أو الأمراض التي تتطلب تدخلًا متخصصًا وسريعًا.

وأضاف المصدر أن الوزارة وضعت خطة انتشار ميداني شاملة لفرق الانتشار السريع، إلى جانب تنفيذ خطة مرور دورية لمراجعة جاهزية مستشفيات الإحالة الأولية والثانوية، ومستشفيات الإخلاء الواقعة على الطرق السريعة، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو حوادث خلال إجازة العيد.