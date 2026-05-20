قال الدكتور عاصم أنور أبو عرب، أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، إن اللحوم الحمراء تُعد من الأطعمة المحببة للعديد من الأفراد، وهي مصدر غذائي أساسي لاحتوائها على البروتينات وجميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تدخل في بناء العضلات وترميم الأنسجة، والمحافظة على وظائف الجسم الحيوية، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، والحفاظ على التوازن الحيوي للجسم.

وأضاف، خلال نشرة علمية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن اللحوم من الأغذية الغنية بالعناصر المعدنية مثل الزنك، وهو مقوٍ عام للمناعة، والحديد الذي يقي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم، الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي وحماية خلايا الجسم من التلف.

وتابع أن اللحوم تحتوي أيضًا على فيتامينات مثل فيتامين B12 الذي يعمل على تقوية الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، وفيتامين B3 الذي يساهم في الحماية من الإصابة بالزهايمر ويحافظ على صحة الجلد ويقلل من آثار الشيخوخة، كما أن اللحوم الحمراء تساعد على تقليل حدة التوتر والوقاية من الاكتئاب.

وأوضح أنه رغم ارتفاع القيمة الغذائية للحوم، فإن الإفراط في استهلاكها قد يسبب أضرارًا صحية لمن يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري والضغط والكبد والكلى، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى الإصابة بالنقرس أو التهاب المفاصل الطرفية، كما أن الدهون الموجودة فيها قد ترفع نسبة الكوليسترول، خاصة منخفض الكثافة، مما يؤثر على الشرايين التاجية.

وأكد أن اللحوم الحمراء يمكن أن تكون جزءًا من النظام الغذائي المتوازن عند تناولها باعتدال، خاصة عند اختيار الأصناف غير المعالجة والمنخفضة الدهون.

واستطرد أن عيد الأضحى يُعد من أهم المواسم التي يكثر فيها استهلاك اللحوم، سواء من خلال الأضحية باعتبارها إحدى شعائر الإسلام وسننه المؤكدة، أو عبر الإقبال على شراء اللحوم من الجزارين، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بعدد من الاشتراطات الصحية عند شراء الأضاحي أو اللحوم لتجنب الأضرار الناتجة عن سوء الاختيار.

