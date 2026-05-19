قال بيان صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الثلاثاء، إن شركات السياحة بدأت تفويج حجاج السياحة المصريين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، استعدادًا لأداء مناسك الحج لهذا العام، وسط متابعة ميدانية مكثفة من بعثة الحج السياحي المصرية.

"إقبال كبير" على زيارة المدينة المنورة قبل الحج

بحسب البيان، شهد موسم الحج الحالي إقبالًا كبيرًا من حجاج السياحة على زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي قبل التوجه إلى مكة المكرمة، حيث من المقرر أن يبلغ عدد الحجاج الذين يزورون المدينة خلال الموسم الأول نحو 23 ألف حاج، بنسبة تتجاوز 60% من إجمالي حجاج السياحة هذا العام.

سامية سامي: "دعم بعثة المدينة" لخدمة الحجاج

من جانبها، قررت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، زيادة أعداد أعضاء البعثة الفرعية بالمدينة المنورة، وتدعيمها بكافة الإمكانيات اللازمة لخدمة الحجاج ومتابعة إقامتهم.

وأكدت أن أعضاء البعثة تواجدوا داخل أماكن إقامة الحجاج، خاصة بالمنطقة الشمالية المواجهة للمسجد النبوي، للتأكد من تقديم الخدمات المتفق عليها وفق تعاقدات شركات السياحة.

"تنسيق مشترك" لمتابعة الحقائب والاستقبال

في السياق ذاته، كثفت غرفة شركات السياحة تنسيقها مع شركة الراجحي لخدمات الحج، المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة، لمتابعة جميع الأمور المتعلقة باستقبال الحجاج وتسكينهم داخل الفنادق.

وقام أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، يرافقه أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة، بزيارة مقر شركة الراجحي بالمدينة المنورة، لبحث آليات استقبال الحجاج ومتابعة وصول الحقائب وفق النظام السعودي الجديد "حاج بلا حقيبة".

"انتظام وصول الحقائب" إلى الفنادق

أكد "إبراهيم"، انتظام وصول حقائب حجاج السياحة إلى الفنادق بصورة كبيرة، مع وجود متابعة مستمرة والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تتعلق بتأخير وصول الحقائب الخاصة بالحجاج.

"تسهيلات جديدة" لتسليم بطاقة نسك

كما ناقش مسؤولو غرفة شركات السياحة مع مسؤولي شركة الراجحي الاستعدادات الخاصة بتسليم بطاقة "نسك" للحجاج فور وصولهم، مع التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار البطاقات.

"زيادة الموظفين" لطباعة بطاقات نسك

استجاب مسؤولو شركة الراجحي للمطالب، حيث تم زيادة أعداد الموظفين المسؤولين عن إصدار وطباعة بطاقة "نسك"، إلى جانب الاتفاق على آلية لتسليمها للحجاج بالتنسيق المباشر مع مشرفي شركات السياحة وبمساندة اللجنة الفرعية للسياحة بالمدينة المنورة، بما يضمن سرعة حصول الحجاج على البطاقات دون تأخير.