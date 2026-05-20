"4 من 10".. لميس الحديدي تكشف تقييمًا صادمًا من نائب رئيس الوزراء لمناخ

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن هناك تحسن في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح مما يعمل على تلطيف الأجواء على شمال البلاد وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



أضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمال الغربية وشمال الوجه البحرى.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، إذ تؤدى إلى تدهور الرؤية على شمال وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه قد يصاحب نشاط الرياح هبات للرياح تتراوح سرعتها من 50-60 كم /س.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الآتية:

- على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

- القيادة بحذر على الطرق السريعة.