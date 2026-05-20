إعلان

خطوات تفعيل بطاقة التموين من المنزل عبر منصة مصر الرقمية

كتب : محمد أبو بكر

05:40 ص 20/05/2026

بطاقة التموين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبحث عدد كبير من المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية عن طريقة تفعيل بطاقة التموين إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين، في ظل التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة «مصر الرقمية».

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تفعيل بطاقة التموين من المنزل بخطوات بسيطة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التكدس والزحام داخل مكاتب التموين.

"شرطان" لتفعيل بطاقة التموين إلكترونيًا

حددت وزارة التموين عددًا من الشروط الأساسية لإتمام عملية تفعيل بطاقة التموين أونلاين، والتي تشمل:

أن يكون مقدم الطلب هو صاحب بطاقة التموين "رب الأسرة".

أن تكون البطاقة التموينية قد تم استلامها بالفعل.

"خطوات بسيطة" لتفعيل بطاقة التموين من المنزل

ويمكن للمواطن تفعيل بطاقة التموين إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على منصة مصر الرقمية.
2- اختيار خدمات التموين.
3- الضغط على خدمة تفعيل بطاقة التموين.
4- الموافقة على الشروط والأحكام.
5- إدخال البيانات المطلوبة واستكمال خطوات التفعيل.

"خدمات تموينية" متاحة إلكترونيًا

كما توفر منصة مصر الرقمية عددًا من الخدمات التموينية الأخرى للمواطنين، من بينها:

استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

تحديث بيانات بطاقة التموين.

نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى.

خدمة فصل نفسي من بطاقة التموين.

"التوسع الرقمي" لتسهيل الخدمات الحكومية

تأتي هذه الخدمات ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية، بما يساهم في توفير الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بطاقة التموين مصر الرقمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
زووم

بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
تحملان 4 ملايين برميل.. خروج ناقلتين صينيتين محملتين بالنفط من مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

تحملان 4 ملايين برميل.. خروج ناقلتين صينيتين محملتين بالنفط من مضيق هرمز
يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
زووم

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
عضو بلجنة الحج السياحي يكشف الاستعدادات بالمشاعر المقدسة قبل أيام من المناسك
أخبار مصر

عضو بلجنة الحج السياحي يكشف الاستعدادات بالمشاعر المقدسة قبل أيام من المناسك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان