يبحث عدد كبير من المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية عن طريقة تفعيل بطاقة التموين إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين، في ظل التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة «مصر الرقمية».

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تفعيل بطاقة التموين من المنزل بخطوات بسيطة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التكدس والزحام داخل مكاتب التموين.

"شرطان" لتفعيل بطاقة التموين إلكترونيًا

حددت وزارة التموين عددًا من الشروط الأساسية لإتمام عملية تفعيل بطاقة التموين أونلاين، والتي تشمل:

أن يكون مقدم الطلب هو صاحب بطاقة التموين "رب الأسرة".

أن تكون البطاقة التموينية قد تم استلامها بالفعل.

"خطوات بسيطة" لتفعيل بطاقة التموين من المنزل

ويمكن للمواطن تفعيل بطاقة التموين إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على منصة مصر الرقمية.

2- اختيار خدمات التموين.

3- الضغط على خدمة تفعيل بطاقة التموين.

4- الموافقة على الشروط والأحكام.

5- إدخال البيانات المطلوبة واستكمال خطوات التفعيل.

"خدمات تموينية" متاحة إلكترونيًا

كما توفر منصة مصر الرقمية عددًا من الخدمات التموينية الأخرى للمواطنين، من بينها:

استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

تحديث بيانات بطاقة التموين.

نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى.

خدمة فصل نفسي من بطاقة التموين.

"التوسع الرقمي" لتسهيل الخدمات الحكومية

تأتي هذه الخدمات ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية، بما يساهم في توفير الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.