أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، متوقعة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالتزامن مع نشاط للرياح يساهم في تلطيف الأجواء بعدد من المناطق.

أوضحت "الهيئة" في بيان، أن الطقس يسود معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، في حين تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع اعتدال درجات الحرارة ليلًا.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل 31 درجة مئوية للعظمى و18 للصغرى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تسجل السواحل الشمالية 23 للعظمى و17 للصغرى، وتصل في شمال الصعيد إلى 34 درجة للعظمى و17 للصغرى، فيما تسجل جنوب الصعيد 46 درجة للعظمى و30 للصغرى.



وأكدت هيئة الأرصاد، حدوث نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر، مع احتمالية تدهور الرؤية الأفقية في مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد، خاصة مع هبات رياح تتراوح سرعتها بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة.

هل هناك فرصًا لسقوط الأمطار اليوم؟

توقعت "الهيئة" فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى تكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وحذرت "الأرصاد" من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها بشكل مستمر.

