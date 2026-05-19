حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19-5-2026، على أغلب أنحاء كافة محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الثلاثاء، يسود معتدل إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم يشهد شبورة مائية من 4-8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، إذ تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع أيضا أن يشهد الطقس نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30-40 كم/س، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة، إن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء غلى كافة أنحاء الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى 34 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- العلمين الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- مطروح الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- دمياط الصغرى 18 والعظمى 24 درجة.

- بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 27 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

- السويس الصغرى 21 والعظمى 35 درجة.

- العريش الصغرى 18 والعظمى 28 درجة.

- رفح الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- طابا الصغرى 23 والعظمى 36 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.

- الغردقة الصغرى 26 والعظمى 39 درجة.



- الفيوم الصغرى 21 والعظمى 39 درجة.

- بني سويف الصغرى 22 والعظمى 40 درجة.

- المنيا الصغرى 21 والعظمى 41 درجة.

- أسيوط الصغرى 22 والعظمى 42 درجة.

- سوهاج الصغرى 27 والعظمى 44 درجة.

- قنا الصغرى 28 والعظمى 46 درجة.

- الأقصر الصغرى 29 والعظمى 47 درجة.

- أسوان الصغرى 31 والعظمى 48 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 30 والعظمى 47 درجة.